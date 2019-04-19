Украинским госкомпаниям проведут стресс-тесты

Источник: Корреспондент.net

Министерство финансов Украины совместно с экспертом Международного валютного фонда разработали модели проведения стресс-тестирования деятельности государственных компаний. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщила пресс-служба Минфина по итогам работы технической миссии налогово-бюджетного департамента МВФ.

"Команда Минфина и миссии МВФ встречались с представителями НАК Нафтогаз Украины, НАК Энергоатом и Укрзализныця для обсуждения результатов финансово-хозяйственной деятельности и основных фискальных рисков, которые связаны с их деятельностью. Совместно с экспертом МВФ разработали модели проведения стресс-тестирования деятельности субъектов хозяйствования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такая практика поможет определить и минимизировать потенциальные фискальные риски.

В дальнейшем сотрудничество Минфина и МВФ по направлению управления фискальными рисками будет продолжаться, указало ведомство.