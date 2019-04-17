17.04.2019
Украинским морякам продлили арест на три месяца
Источник: Корреспондент.net
Лефортовский райсуд Москвы в среду, 17 апреля, продлил арест 24 украинским морякам, задержанным у Керченского пролива, сообщает Громадське.
Отмечается, что трех раненых моряков - Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку, - оставили под стражей до 26 июля.
Всем остальным морякам арест продлен до 24 июля.
По словам адвоката Николая Полозова, к делу украинских моряков привлекли все документы, которые свидетельствуют о том, что они военнопленные.
Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения.
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