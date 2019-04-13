Украинским морякам продлят срок ареста – адвокат

"По предварительным данным, полученным от следствия, материалы в обоснование ходатайства о продлении сроков содержания под стражей в отношении 24 военнопленных украинских моряков поступят в Лефортовский районный суд Москвы в понедельник 15 апреля. Судебные заседания состоятся в среду 17 апреля. Как и в январе, Лефортовский районный суд Москвы будет проводить судебные заседания в отношении военнопленных по четверкам, распределив их между тремя судьями в «две смены»", - написал Полозов.

По его информации с утра 17 апреля состоятся судебные заседания в отношении 12 моряков: "Первая четверка: Андрей Драч, Денис Гриценко, Вячеслав Зинченко, Михаил Власюк; вторая четверка: Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Сергей Цыбизов; третья четверка: Владимир Терещенко, Богдан Головаш, Сергей Попов, Андрей Шевченко", - сообщил абвокат. В 14.00 состоятся судебные заседания в отношении других военнопленных: четвертая четверка: Богдан Небылица, Юрий Будзыло, Владимир Лисовой, Юрий Безъязычный; пятая четверка: Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Олег Мельничук; шестая четверка: Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Варимез, Сергей Чулиба.