Украинским морякам продлят срок ареста – адвокат
Источник: Корреспондент.net
В Москве на 17 апреля намечены судебные заседания, в ходе которых будет рассмотрено ходатайство о продлении сроков содержания под стражей 24 военнопленных украинских моряков. Об этом сообщил координатор группы адвокатов, представляющих интересы моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook в субботу, 13 апреля.
По его информации с утра 17 апреля состоятся судебные заседания в отношении 12 моряков: "Первая четверка: Андрей Драч, Денис Гриценко, Вячеслав Зинченко, Михаил Власюк; вторая четверка: Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Сергей Цыбизов; третья четверка: Владимир Терещенко, Богдан Головаш, Сергей Попов, Андрей Шевченко", - сообщил абвокат.
В 14.00 состоятся судебные заседания в отношении других военнопленных: четвертая четверка: Богдан Небылица, Юрий Будзыло, Владимир Лисовой, Юрий Безъязычный; пятая четверка: Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Олег Мельничук; шестая четверка: Виктор Беспальченко, Владислав Костышин, Владимир Варимез, Сергей Чулиба.