Украину призвали изменить языковую статью

Источник: Корреспондент.net

Венецианская комиссия заключила, что украинскому Минобразованию следует откорректировать 7 статью (о языке преподавания в школах), поскольку в данной редакции она недостаточно сбалансирована. Общие тезисы выводов Венецианской комиссии появились на ее сайте.

"Новый закон не предоставляет никаких решений для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности для русского языка, наиболее используемого негосударственного языка. Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно оправдать, и поэтому поднимает вопросы дискриминации", – цитирует решение СМИ.

Венецианская комиссия считает, что решить эту проблему поможет внесение изменений в 7 статью и замена этого положения более сбалансированным.

По данным Европейской правды, под языками, которые не являются официальными языками ЕС, Комиссия имела в виду русский.

К слову, согласно новому закону об образовании, лицам, принадлежащим к нацменьшинствам, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, языком соответствующего национального меньшинства.

Если ребенок принадлежит к национальному меньшинству, то в детском саду и начальной школе он может изучать на своем языке какое-то количество предметов.

А с 5 класса, если речь идет об официальных языках ЕС – "одну или несколько дисциплин". А если речь не идет об официальном языке ЕС, например, о русском, – то лишь язык и литературу своего меньшинства.