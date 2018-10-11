Укравшего оружие на 30 млн грн экс-начальника МВД Харьковской области объявили в розыск

Источник: Українські новини

Прокуратура Запорожской области объявила в розыск подозреваемого в завладении коллекцией старинного оружия стоимостью около 30 млн гривен бывшего начальника Главного управления Министерства внутренних дел в Харьковской области Виктора Козицкого.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, Козицкого подозревают в том, что в 2010 году он во время службы на должности первого замначальника ГУ МВД в Запорожской области в сговоре с другими лицами завладел коллекцией оружия местного коллекционера Леонида Петрашина.

"Разыскивается… Козицкий Виктор Иванович, 30.07.1963 года рождения, для проведения следственных и процессуальных действий как подозреваемый в данном уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Расследование начато по признакам ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они содеяны в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса на основании заявления коллекционера Петрашина в телепередаче, посвященной деятельности бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки.

В феврале 2017 прокуратура Запорожской области сняла обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия с Петрашина.

В 2010 году милиция изъяла нескольких единиц огнестрельного оружия и боеприпасов у коллекционера Петрашина в Запорожье по подозрению в незаконном обращении с оружием.

Впоследствии для проверки изъяли всю коллекцию в 2 тыс. единиц.

Как сообщил журналистам сам коллекционер, стоимость его коллекции оценивается в 5-6 млн долларов.

В октябре 2011 года МВД назначило начальником своего управления в Харьковской области Козицкого вместо Мартынова.

До этого назначения Козицкий работал первым заместителем начальника ГУ МВД в Запорожской области.