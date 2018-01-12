Укравтодор назвал дороги, которые отремонтирует

Источник: Корреспондент.net

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) планирует осуществлять ремонты основных коридоров государственного значения по маршрутному принципу.

Также сообщается, что 11 января Кабинет министров утвердил концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на пять лет.

Согласно программе ремонта дорог, в 2018 году Укравтодор продолжит работы на основных коридорах: Gо Highway, М-03, М-05, М-01, Н-08, Н-31.

Особое внимание будет уделено дорогам на востоке страны: Р-46 Харьков – Ахтырка, М-03 Харьков – Славянск – Краматорск, Р-07 Чугуев – Меловое.

На юге страны будет проводиться ремонт на участках дорог: М-15 Одесса – Рени (с обходом г. Рени), Н-14 Кропивницкий – Николаев, Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев, запланирован ремонт моста через Хаджибейский лиман (дорога М -05).

На западе Украины ремонты будут проводить на участках таких дорог: Н-22 Ровно – Луцк – Устилуг, М-21 Житомир – Винница, Н-10 Ивано-Франковск – Стрый, Н-03 Житомир – Хмельницкий – Черновцы. Также запланирован ремонт короткой трассы от Мукачево до Чопа по дороге М-24/М-25.

За средства МФО начнется реконструкция Северного обхода Житомира, реконструкция Gо Highway в Хмельницкой области и продолжится реконструкция М-03 на участке Лубны – Полтава.

В Укравтодоре напомнили, что с 1 января в рамках децентрализации дорог 123 105 км дорог местного значения переданы в ответственность местной власти.

Отмечается, что сейчас Укравтодор отвечает за 46 985 км дорог международного и национального значения.