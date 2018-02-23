Укравтодор отчитался, сколько отремонтировал дорог

Источник: Корреспондент.net

За прошлый год Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) отремонтировало более 2000 километров дорог. Об этом сообщил и.о. председателя Укравтодора Славомир Новак, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Благодаря поддержке правительства, Верховной Рады, впервые дорожная отрасль получила беспрецедентное финансирование - 24,5 миллиардов гривен. Благодаря этому финансированию мы смогли отремонтировать 2177 км дорог", - сказал Новак.

Также он добавил, что Укравтодор осуществляет ремонты по всей стране за маршрутным принципом.

"Планируем, что за 3-5 лет совместим качественными дорогами 1-2 категории все региональные центры страны, что даст импульс экономическому развитию страны", - отметил Новак.