Укргаздобыча открыла новое месторождение газа

Источник: Корреспондент.net

В Харьковской области открыто новое месторождение природного газа.

"На этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют 200 млн куб. м, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз – 2 млрд куб. м", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что после получения специального разрешения в декабре 2016 года месторождение открыто в рекордно короткие сроки – менее чем за полтора года.

При этом в среднем период от выдачи лицензии до промышленной разработки месторождения обычно составляет несколько лет. Он состоит из таких этапов, как сейсмические исследования, разведочное бурение, оценочное бурение и эксплуатационное бурение.

Отметим, что 29 мая также сообщалось об открытии газового месторождения на Харьковщине. Там на этапе геологического изучения запасы газа составляют не менее 300 млн кубов.