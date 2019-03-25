Укргаздобыча заявила о рекордных объемах бурения

Источник: Корреспондент.net

Укргаздобыче заявляет, что в прошлом году пробурила рекордные 314 тысяч метров (рост на 30,8%) проходки, что позволило дополнительно увеличить годовую добычу на 335 млн кубометров газа.

"Последний максимальный показатель годового объема проходки был зафиксировано на уровне 276 тысяч метров в 2006 году. В 2018 году удалось достичь рекордных 314 тысяч метров проходки, что позволило дополнительно увеличить годовую добычу на 335 миллионов кубометров голубого топлива", - сказано в сообщении.

По состоянию на 20 марта с начала года уже пробурено 69,6 тыс. м силами собственного бурового управления компании Укрбургаз (66 станков) и силами внешних буровых подрядчиков (13 станков), что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года. Указанных результатов удалось достичь за счет введения в работу новых станков.

"Сегодня в бурении находятся 4 новых станка производства китайской HongHua и немецкой Bentec грузоподъемностью 450 тонн", - отметили в компании.

Сообщается, что Укргаздобыча закупила двадцать новых станков, из которых 15 единиц грузоподъемностью 450 тонн, 2 единицы грузоподъемностью 320 тонн и мобильные станки грузоподъемностью 225 тонн - 2 единицы и один - 180 тонн.

В ближайших планах компании завершение модернизации 33 собственных станков старого фонда, которые были приобретены более 25 лет назад.