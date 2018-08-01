01.08.2018
Укроборонпром модернизировал МиГ-29
Источник: Корреспондент.net
Львовский государственный авиационно-ремонтный завод в тесной кооперации с другими предприятиями госконцерна Укроборонпром завершило работы по модернизации истребителей МиГ-29 до уровня МиГ-29МУ1.
Как сообщает пресс-служба Укроборонпрома, два модернизированных боевых самолета уже переданы непосредственно в одну из воинских частей.
"Эти самолеты прошли капитальный ремонт с продлением ресурса, получили более мощную радиолокационную станцию, которая позволяет увеличить дальность обнаружения воздушных целей, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации. Кроме того, были значительно расширены возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем", - сказано в сообщении.
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