Укроборонпром создаст пять групп предприятий - СМИ

Источник: Корреспондент.net

У госконцерна Укроборонпром появился наблюдательный совет, который возглавил Михаил Згуровский. В его состава вошел и американский эксперт Энтони Тетер, в свое время возглавлявший в США Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, известное как DARPA.

По его словам, аналог такой структуры создается и в Украине. На базе Укроборонпрома создаются пять групп предприятий, условно названных кластерами, к работе которых активно подключаются частные предприятия ОПК.

"Наблюдательный совет Укроборонпрома принял решение о создании пяти кластеров: авиационного, бронетанкового, судостроения и морской техники, высокоточного оружия и боеприпасов, а также средств радиолокации, радиосвязи и РЭБ. Более того, предусмотрено не только формирование центров координации их работы, но даже наблюдательные советы в каждом из объединений предприятий с участием негосударственных экспертов, специалистов частных оружейных компаний и генеральных конструкторов по направлениям. Если бы эта идея была реализована, ее можно было бы назвать важным шагом к оздоровлению прогнившего остова ОПК", - добавил Бадрак.