14.08.2017
Укроборонпром за три года получил заказ на 12 млрд
Источник: КорреспонденТ.net
Государственный концерн Укроборонпром в рамках государственного оборонного заказа получил за последние три года финансирование на сумму 11,7 миллиарда гривен. Об этом сообщили в пресс-служба концерна в понедельник, 14 августа.
За этот период Укроборонпром перечислил в бюджет 12,4 миллиарда гривен.
"Обеспечив полное выполнения гособоронзаказа и увеличив мощности предприятий для других заказчиков, Укроборонпром уплатил в бюджет Украины 12,4 миллиарда гривен", – говорится в сообщении.
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