Укроборонпром за три года получил заказ на 12 млрд

Источник: КорреспонденТ.net

Государственный концерн Укроборонпром в рамках государственного оборонного заказа получил за последние три года финансирование на сумму 11,7 миллиарда гривен. Об этом сообщили в пресс-служба концерна в понедельник, 14 августа.

За этот период Укроборонпром перечислил в бюджет 12,4 миллиарда гривен.

"Обеспечив полное выполнения гособоронзаказа и увеличив мощности предприятий для других заказчиков, Укроборонпром уплатил в бюджет Украины 12,4 миллиарда гривен", – говорится в сообщении.