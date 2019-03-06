Укроборонпромом займется международный аудит

Источник: Корреспондент.net

Совет национальной безопасности и обороны поручил провести международный аудит концерна Укроборонпром. Об этом по итогам заседания Совета в среду, 6 марта, сообщили в пресс-службе СНБО.

"По результатам заседания поручено провести аудит и ревизию деятельности ГК Укроборонпром и предприятий - участников концерна с привлечением иностранных экспертов. Генеральной прокуратуре Украины, СБУ, НАБУ и ГБР рекомендовано осуществить проверку и дать правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок, о результатах проинформировать общественность", – говорится в сообщении.