"Укрзализныця" опровергла информацию о прекращении ж/д сообщения с РФ

Источник: 112.ua

"Укрзализныця" не намерена прекращать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией. Об этом "Украинской правде" сказали в пресс-центре "Укрзализныци".

В ведомстве заявили, что информация российского издания "Коммерсант" о прекращении пассажирских перевозок с 1 июля "не соответствует действительности".

"Не планируем прекращать и не рассматриваем такую идею", – заявили в пресс-центре "Укрзализныци".

В компании заверили, что на данный момент билеты на поезда в Россию продаются, а поезда отправляются согласно графику.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала "112 Украина" также опроверг это сообщение:

"Это очередная фейковая новость РФ. Хочу напомнить, что мы были инициаторами прекращения железнодорожного сообщения пассажирского с Крымом. Так же и авиационного в 2015 году. По моему мнению, пассажирское автобусное сообщение должно быть прекращено также, но на этом этапе этот вопрос не рассматривался, поэтому никаких мер принято не было. Не планируется ни с 1 июля ни с любых других чисел, поэтому эта новость российской стороны, - очередная "утка", - заявил Омелян.

Сейчас в Россию курсирует 9 пассажирских поездов "Укрзализныци".