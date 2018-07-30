Укрзализныця оскандалилась закупками значков в РФ

Источник: Корреспондент.net

Укрзализныця попала в скандал из-за закупок значков "Почетный железнодорожник" у Российких железных дорог. Как сообщает пресс-служба компании в понедельник, 30 июля, глава УЗ Евгений Кравцов поручил отменить процедуру закупки.

"Также компания инициирует обращение в Мининфраструктуры с предложением пересмотреть порядок участие в сделке, которой регламентируется присвоение значка. Данное соглашение должно быть пересмотрено украинской стороной с учетом актуального политического контекста", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что награждение железнодорожникам проводилось согласно соглашению о награждении знаком и льготами для работников железнодорожного транспорта государств-участников СНГ, а также Латвийской и Эстонской Республик. Сообщается, что этот договор был заключен на седьмом заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участниц СНГ 6 февраля 1993 года и дважды был изменен - 23 октября 2002 года и 13 апреля 2006-го.

Согласно данному соглашению этим значком, удостоверением к нему, а также денежным пособием награждаются работники железнодорожного транспорта за значительные достижения в работе и за длительный и самоотверженный труд.

При этом, как заявляет Укрзализныця, в рамках достигнутого соглашения страны-участницы СНГ обязываются закупать значки и документы к ним именно у российской компании РЖД.

По данным УЗ, с 1993 года значком Почетный железнодорожник было награждено более 4 тысяч украинцев.