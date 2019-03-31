Укрзализныця подняла цены на грузоперевозки

Источник: Корреспондент.net

Укрзализныця 30 марта провела индексацию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в пределах Украины на 14,2%. Об этом сообщил директор по экономике и финансам компании Андрей Рязанцев, передает пресс-служба УЗ.

Укрзализныця уже открыла специальный инвестиционный счет, на котором будут аккумулироваться средства от индексации тарифов, добавил он.

Как отмечается, мартовское повышение - это первый этап на пути к внедрению постоянно действующей модели автоматической индексации тарифов на индекс цен производителей промышленной продукции.

"Новая концепция тарифообразования на железнодорожном транспорте должна быть разработана Укрзализныцей совместно с участниками рынка до 1-го июля 2019 года", - сообщили в компании.