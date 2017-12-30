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30.12.2017

Укрзализныця получит кредит в 150 млн евро от ЕБРР

Источник: Корреспондент.net

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет Укрзализныце под государственные гарантии кредит в сумме 150 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

По информации ведомства, сегодня было подписано гарантийное соглашение о выделении ЕБРР средств для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская – Николаев – Колосовка.

Реализация этого проекта позволит повысить пропускную способность железнодорожного направления Долинская – Николаев – Колосовка, которое пролегает по территории Кировоградской, Николаевской и Одесской областей.

"Это позволит решить проблемы с пропуском грузов в направлении николаевских портов; поднять участковую скорость движения грузовых поездов на 20-25% и, соответственно, сократить срок доставки грузов, а также существенно уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с улучшением организации движения поездов", – говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта составляет ориентировочно 300 млн евро. Вторую часть предоставит Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

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