Укрзализныця уменьшила прогноз доходов на 2,3 млрд

Источник: КорреспонденТ.net

Укрзализныця рассчитывает в 2017 году на получение доходов в сумме 80,6 млрд гривен, что меньше по сравнению с предыдущим проектом на 2,3 млрд гривен. Согласно обнародованном на официальном сайте проекте консолидированного финансового плана на 2017 год, компания планирует получить 59,8 млн гривен чистой прибыли.

Согласно сообщению, в июле Министерство инфраструктуры в очередной раз вернуло проект приказа об индексации тарифов на перевозки грузов, который Укрзализныця рассчитывало получить с июня 2017 года. В связи с этим предприятие было вынуждено уменьшить доходную и расходную части финансового плана, а также план капитальных инвестиций и чистую прибыль на конец 2017 года.

После доработки, в последней редакции документа, плановая индексация тарифов на 22,5% перенесена на октябрь 2017 года.

Расходы от деятельности Укрзализныци в этом году запланированы в сумме 80,5 млрд гривен и уменьшены по сравнению с предыдущим проектом на 1,2 млрд гривен. Проектом плана на 2017 год предусматривается освоение капитальных инвестиций на сумму 16 млрд гривен, что на 6,7 млрд гривен меньше предыдущего проекта.