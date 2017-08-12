Найти

12.08.2017

"Укрзализныця": В большинстве пассажирских вагонов нет кондиционеров

Источник: 112.ua

В "Укрзализныце" сообщили, что 62% пассажирских вагонов не оборудованы системой кондиционирования воздуха. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Учитывая аномальную жару, возможен дискомфорт во время путешествия. Призываем пассажиров избегать длительного пребывания на солнце перед путешествием, при наличии хронических заболеваний обязательно иметь при себе привычные лекарства, рекомендованные врачом, употреблять достаточное количество воды, а в случае ухудшения самочувствия немедленно обращаться к проводникам", - рекомендует перевозчик.

 

Летом пассажиров обслуживают 3100 пассажирских вагонов, из которых системой кондиционирования воздуха оборудованы только 38% - это 1168 вагонов. Почти во всех плацкартных вагонах системы кондиционирования воздуха не предусмотрены конструкционно.

"Путешествие в плацкарте, не оборудованном кондиционером, менее комфортное, но оно имеет и соответствующую стоимость. Более того, существует объективная причина такой ситуации с пассажирским подвижным составом - невыполнение статьи 10 Закона Украины "О железнодорожном транспорте". Согласно этому закону строительство и реконструкция магистральных железнодорожных линий, объектов мобилизационного назначения, приобретение железнодорожного подвижного состава для перевозок пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения должно осуществляться в установленном порядке за счет средств государственного бюджета. За период независимости Украины из госбюджета средства на обновление подвижного состава не выделялись", - объяснили отсутствие кондиционеров в УЗ.

За последние 25 лет приобретено 583 вагона за собственные средства "Укрзализныци". Работа по обновлению парка началась с конца прошлого года и продолжается сейчас.

"В этом году ОАО "Укрзализныця" обновит парк пассажирских вагонов на 203 единицы. Из них будет закуплено 50 новых вагонов и 153 единицы - модернизировано капитально-восстановительным ремонтом. Причем все модернизированные и приобретенные вагоны уже оборудованы системами кондиционирования воздуха", - подчеркнули в компании.

Также УЗ предупредила о возможных задержках поездов из-за применения ограничения скорости из-за перегрева путей. С начала августа было применено около 350 таких ограничений.

Как сообщалось, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о неработающем кондиционере в плацкартном вагоне.

 

После этого "Укрзализныця" заявила о разрыве контракта с компанией, ответственной за ремонт пассажирских поездов - "Днепрвагонремстроем" - за некачественный ремонт кондиционеров в вагонах. Однако, как оказалось после проведенной экспертизы, "Днепрвагонремстрой" не несет ответственности за поломку - причиной неисправности стало попадание стороннего предмета.

Новости раздела
Украина
12.08.2017
Украинские банки сократили убытки в пять раз
В июле резко выросли убытки банковской системы Украины.
Украина
12.08.2017
Без соцвыплат живут 600 тысяч жителей Донбасса
Более полутора миллионов внутренних переселенцев в Украине по-прежнему терпят лишения, отмечают в ООН.
Украина
12.08.2017
Дороги Украины будут "спасать" от перегруженных фур
К концу года на дорогах установят 78 габаритно-весовых комплексов.
Украина
12.08.2017
В Киеве открылся самый большой паспортный сервис
За день могут обслуживаться до 1500 человек.
Украина
12.08.2017
Штормовое предупреждение: Украину накроют шквалы
На выходные западные области ощутят влияние циклона.
Украина
11.08.2017
Минобороны заключило контракты на миллиарды гривен
С начала 2017 года подписано уже более сотни контрактов
Украина
11.08.2017
Гонтарева ушла в новый отпуск
Глава НБУ вышла из оплачиваемого отпуска и тут же отправилась в отпуск за свой счет.
Украина
11.08.2017
Под Киевом остановили строительство крупного жилого комплекса
Комплекс из 11 многоэтажек возводят без документов, заявили в ГАСК.
Украина
11.08.2017
Все пляжи Киева непригодны для купания
Ни у одного пляжа нет "зеленого" статуса.
Украина
11.08.2017
Кличко-младший поехал преподавать в Швейцарию
Он читает свой учебный курс об инновациях в менеджменте.
Украина
11.08.2017
Киев выразил протест из-за перекрытия пролива
России направили ноту протеста.
Украина
10.08.2017
Инфляция в июле: В Украине подорожали мясо, медикаменты и транспорт
В то же время подешевели рыба, овощи, одежда и топливо
Украинские банки сократили убытки в пять раз | Сегодня ночью украинцы смогут понаблюдать за звездопадом Персеиды