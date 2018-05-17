Укрзализныця в мае повысит цены на билеты

Источник: Корреспондент.net

В конце мая Укрзализныця намерена поднять цены на пассажирские перевозки на 12%.

Отмечается, что в текущем году компания в два этапа проиндексирует тарифы на пассажирские перевозки: первый этап повышения цен на билеты на 12% - с 00:00 30 мая, второй этап – также на 12% с 1 октября 2018 года.

Общая индексация составит 25%. Соответствующий приказ будет опубликован 29 мая 2018 в Урядовом веснике.

В компании отметили, что последняя индексация тарифов на пассажирские перевозки проводилась в октябре 2014 года (на 12%). Между тем к настоящему времени фактический рост индекса потребительских цен составил 192,2%, индекс цен производителей промышленной продукции - 206,3%.