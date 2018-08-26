Умер американский сенатор, ратовавший за поставки Украине оружия

Источник: Українські новини

Американский сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, умер в возрасте 81 год.

"Сенатор Джон Сидни Маккейн III умер в 4:28 вечера. 25 августа 2018 года. С сенатором, когда он ушел, были его жена Синди и семья. До смерти он служил Соединенным Штатам Америки добросовестно в течение шестидесяти лет", - говорится в заявлении семьи.

В 1982 году Маккейн был избран в Палату представителей США. Четыре года спустя он занял свое место в Сенате. В верхней палате Конгресса Маккейн зарекомендовал себя как ведущий голос в вопросах национальной безопасности и внешней политики, будучи председателем в Комитете по вооруженным силам.

Маккейн был жестким критиком России и сторонником агрессивной роли США против экстремистской группировки ИГИЛ.

В последние несколько лет своей жизни сенатор резко критиковал президента США Дональда Трампа за его позицию в отношении президента РФ Владимира Путина.