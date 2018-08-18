Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

Источник: Корреспондент.net

Бывший генсек ООН, лауреат Нобелевской премии мира Кофи Аннан умер в субботу в возрасте 80 лет.

Об этом сообщается на странице Kofi Annan Foundation.

Два источника сообщили Reuters, что Аннан умер в больнице в Берне, Швейцария, в начале суток в субботу.

Родом из Ганы, Аннан был седьмым генеральным секретарем ООН с 1 января 1997 по 31 декабря 2006 года, работал в должности два пятилетних срока.

Аннан и ООН получили Нобелевскую премию мира в 2001 году за основание Всемирного Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией для поддержки развивающихся стран.