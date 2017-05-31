Умер бывший глава грекокатоликов Украины

Источник: КорреспонденТ.net

Скончался бывший предстоятель Украинской грекокатолической церкви кардинал Любомир (Гузар), передает Украинская правда со ссылкой источники в УГКЦ и ряд других СМИ.

"Глава Украинской грекокатолической церкви 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар скончался на 85-м году жизни", - сказано в сообщении.

Любомир Гузар входил в сто самых влиятельных людей Украины.

Верховный архиепископ-эмерит Любомир (в миру Любомир Гузар, род. 26 февраля 1933 года) - епископ Украинской грекокатолической церкви, кардинал католической церкви; с 28 января 2001 верховный архиепископ Львовски.

С 25 августа 2005 по 10 февраля 2011 года верховный архиепископ Киево-Галицкий - предстоятель УГКЦ (покинул пост после того, как Папа Римский Бенедикт XVI принял его отставку по состоянию здоровья).