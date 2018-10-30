Умер Давид Черкасский

Источник: Корреспондент.net

В Киве во вторник, 30 октября, в возрасте 87 лет скончался знаменитый украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.

Об этом у себя в Facebook сообщил его близкий друг Александр Меламуд.

По его словам, художник скончался в больнице спустя два месяца после госпитализации из-за инсульта.

Среди режиссерских работ Давида Черкасского – 14 картин, среди которых в частности: Остров сокровищ, Приключения капитана Врунгеля и Доктор Айболит.

В 2010 году Давиду Черкасскому было присвоено звание Народного артиста Украины.