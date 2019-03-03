Умер известный артист Романюк, звезда сериалов "Роксолана" и "День рождения буржуя"

Источник: Українські новини

Народный артист Сергей Романюк умер.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передают Українські Новини.

Романюк родился 21 июля 1953 года в Кривом Роге Днепропетровской области.

С 1972 года он был актером Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко.

Романюк сыграл более 100 ролей в театре и кино, снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, среди которых: "Роксолана", "Чорна Рада", "День рождения буржуя", "Мамай".

В 1998 году получил завание народного артиста Украины.