Умер известный украинский художник-дайвер, попавший в Книгу Гиннеса: подборка знаменитых работ

Источник: Українські новини

Известный украинский художник и дайвер Александр Белозор умер от болезни. Ему было 54 года. Об этом его дочь Ярослава написала на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

Ярослава рассказала, что Александр на днях попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Предварительный диагноз был гипергликемия.

Вот несколько волшебно красивых работ знаменитого художника, которые были написаны им непосредственно под водой:

Белозор был занесен в "Книгу рекордов Украины" и "Книгу рекордов Гиннеса" за создание картин на максимальной глубине. Он сотни раз погружался в Черное и Красное море, а также в Тихий океан, с холстом и красками.

Как объявила Ярослава, прощание с ее отцом пройдет 31 мая в 14:00 в Доме художников Украины.

Художник Александр Белозор родился 8 января 1963 года в Чернигове. Он - первый художник, начавший писать под водой на просторах СНГ. Работал в разных жанрах живописи, участник многих художественных и специализированных выставок в Украине и за рубежом. Также снялся в нескольких документальных фильмах.