18.11.2017
Умер основатель AC/DC Малкольм Янг
Источник: Корреспондент.net
Один из основателей группы AC/DC Малкольм Янг умер на 65 году жизни. Об этом сообщает официальная страничка группы в Facebook.
"Сегодня с глубоким прискорбием AC/DC вынуждены объявить о кончине Малкольма Янга", - говорится в сообщении.
Как известно, Малкольм и его младший брат Ангус основали группу вместе. С момента основания группы в 1973 году Малкольм Янг был гитаристом AC/DC, однако в 2014 году был вынужден оставить участие в группе из-за деменции. Старший брат Малкольма и Ангуса Янгов Джордж, бывший продюсером группы, скончался в октябре.
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