Умер первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк

Источник: 112.ua

Ушел из жизни первый космонавт Украины Леонид Каденюк в возрасте 67 лет.

Космонавт скоропостижно скончался в парке Царское Село в Киеве во время пробежки.

По данным СМИ, он умер до приезда скорой помощи.

Свои соболезнования родным и близким Каденюка выразил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, что Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей.

В 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке.

В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репа, соя и мох.