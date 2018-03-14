Умер режиссер фильмов "Мэри Поппинс" и "Соломенная шляпка" Леонид Квинихидзе

Источник: Українські новини

Заслуженный деятель искусств России, режиссер Леонид Квинихидзе скончался в возрасте 80 лет. Причина смерти кинематографиста пока не раскрывается.

Квинихидзе родился в декабре 1937 года в Ленинграде в семье режиссера Александра Файнциммера ("Танкер "Дербент", "За тех, кто в море", "Трактир на Пятницкой", "Овод"). Окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1962-м.

Кинематографист снял такие фильмы, как "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Артистка из Грибова" и "Крах инженера Гарина". Он также служил режиссером в Новосибирском театре музыкальной комедии и в Санкт-Петербургском государственном музыкальном театре "Карамболь". Звание заслуженного деятеля искусств России Квинихидзе получил в 1993 году.