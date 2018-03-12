Умер российский актер Олег Табаков

Источник: Українські новини

В Москве на 83-м году жизни скончался директор МХТ им. Чехова и известный актер Олег Табаков. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Последние несколько месяцев актер находился в больнице – он был госпитализирован в конце ноября 2017 года. С тех пор о состоянии артиста поступали противоречивые новости: сначала сообщалось, что Табаков болен пневмоний и вскоре выпишется из больницы, позднее стало известно, что ситуация со здоровьем у актера более серьезная – его подключили к аппарату искусственного дыхания, он не может говорить, сохраняя при этом ориентацию в пространстве и времени.

В январе 2018 года новости были утешительными: сообщалось, что актер идет на поправку. Однако уже через месяц стало известно, что большую часть времени Табаков проводит в состоянии искусственной комы. Медики установили, что организм артиста настолько слаб, что просто не справляется с малейшими нагрузками.

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года. В 1953 году он поступил в Школу-студию МХАТ, где был одним из лучших студентов. Табаков является одним из основателей театра "Современник". Он известен зрителям по ролям в таких фильмах как "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", также Табаков озвучивал кота Матроскина в мультфильме "Трое из Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино".