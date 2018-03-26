26.03.2018
Умер Сергей Мавроди. Биография "злого гения"
Источник: Корреспондент.net
Величайший из "жуликов" современности Сергей Мавроди умер в Московской Боткинской больнице. Его нашли на автобусной остановке на улице Поликарпова. Мужчина жаловался на острую боль в сердце, был слаб и не мог самостоятельно передвигаться. Его отвезли в больницу, но сегодня, 26 марта 2018 года, Мавроди умер.
Биография Сергея Мавроди
Мавроди родился в 1955 году в Москве. Родители Мавроди были из рабочих: отец - монтажник, мать - экономист. С рождения у Сергея было больное сердце, врачи диагностировали врождённый двусторонний порок.
Юный Сергей обладал поистине феноменальной памятью, хорошо играл в шахматы и покер. Он поступал в Московский физико-технический институт, но провалил вступительные экзамены.
Провал в МФТИ не помешал Мавроди стать студентом Московского государственного института электроники и математики факультета "Прикладная математика". После окончания ВУЗа работал в закрытом НИИ.
Во время учебы в ВЫШе у Сергея Мавроди проснулась предпринимательская жилка: он сам делал и продавал пиратские копии аудио- и видеоматериалов. Уже в 1983 году его задержали за реализацию нелегальной продукции видеозаписи, но выпустили через 10 суток без заведения уголовного дела.
Мавроди и МММ
Кооператив "МММ" Сергей Мавроди основал перед перестройкой, в 1989 году. На базе предприятия было создано еще несколько коммерческих организаций, среди которых известная на постсоветском пространстве акционерное общество "МММ". Впоследствии от деятельности этой финансовой пирамиды пострадало около 15 млн. человек.
В 1994 году акции "МММ" можно было свободно купить. Ажиотаж среди вкладчиков привел к тому, что в АО было аккумулировано треть бюджета России, цены на акции возросли почти в 130 раз. Уже в августе того же года Сергея Мавроди арестовали за сокрытие налогов от "Инвест-Консалтинг", - фирмы возглавляемой самим Мавроди. Махинатор не признал своей вины, наоборот - даже сожалел, что не смог довести до конца начатое. Его фирму признали банкротом только в 1997 году.
В тюрьме Сергей Мавроди принял решение баллотироваться в депутаты Госдумы РФ, собрал необходимые подписи и победил на выборах. Соответственно, Мавроди выпустили из тюрьмы.
Уже в 2011 Мавроди взялся за старое и организовал "МММ-2011", а потом и "МММ-2012". Но его детище развалилось. Зато в 2014 была создана финансовая пирамида "MMM-Global", целью которой была Африка, а позже - Азия. Несколько позже о МММ узнали в США и Европе. Сегодня подсчитано, что предложениями Мавроди заинтересовались вкладчики в более чем ста странах.
Мавроди и политика
Став депутатом, Сергей Мавроди отказался от зарплаты депутата, других льгот, служебного транспорта. Ни разу не присутствовал на заседаниях Думы, ведь не скрывал, что пошел в депутаты исключительно ради неприкосновенности. Мавроди угрожал властям всенародным референдумом, но дальше слов дело не пошло. И в 1995 его досрочно лишили депутатского мандата. В 1996 году на Мавроди вновь открыли уголовное производство, а в 1997 году он был объявлен в общероссийский розыск, а потом - в Итнерпол.
В 2012 году создал партию "Ми маємо мету!" в Украине. Хотел баллотироваться в президенты России в 2018 году.
12 лет Мавроди был женат на украинке Елене Павлюченко. Девушка была победительницей многочисленных конкурсов красоты.
Когда все считали, что Мавроди скрывается за границей, он пребывал в России. До 2003 года о нем ничего не знали. 8 лет скрываться в Москве Сергею Мавроди помогала личная служба безопасности, которая была "не хуже той, что его искала".
"Слава" Мавроди
В 2000 году в прессе была озвучена информация о том, что в психиатрических лечебницах Москвы находятся около 400 "Сергеев Мавроди". Слава Мавроди не давала покоя кинобосам, которые в 2011 году выпустили в прокат картину "Пирамида". В 2014 году вышла в свет еще одна лента о Мавроди "Река", но широкого ее проката не было. В 2015 году на YouTube транслировался сериал "Зомби", где Сергей Мавроди выступил автором сценария и саундтреков.
Сергей Мавроди написал книгу "Сын Люцифера", 14 новелл из которой были опубликованы в 2008 году, другие - в 2012. О своей тюремной жизни написал книги "Тюремные дневники" и "Карцер".
По проведенным исследованиям, 75% россиян считают Сергея Мавроди вором и махинатором, около 15% - гением.
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