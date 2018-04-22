22.04.2018
Умер Верн Тройер, самый маленький актер большого экрана
Источник: Українські новини
В возрасте 49 лет скончался американский актер и комик Верн Тройер.
Сообщается, что актер умер в больнице Лос-Анджелеса, куда был госпитализирован еще в начале апреля. Актер страдал от депрессии и злоупотреблял спиртными напитками.
Тройер появлялся в кино в качестве каскадера или в эпизодических ролях. Роль, которая принесла ему всемирную славу - Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе.
Также он снялся в фильмах "Люди в черном", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Гарри Поттер и Философский камень", "Секс-гуру" и других.
Рост актера составлял 80 см - он был самым маленьким человеком, который появлялся на большом экране.
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