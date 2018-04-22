Умер Верн Тройер, самый маленький актер большого экрана

Источник: Українські новини

В возрасте 49 лет скончался американский актер и комик Верн Тройер.

Сообщается, что актер умер в больнице Лос-Анджелеса, куда был госпитализирован еще в начале апреля. Актер страдал от депрессии и злоупотреблял спиртными напитками.

Тройер появлялся в кино в качестве каскадера или в эпизодических ролях. Роль, которая принесла ему всемирную славу - Мини-Мы в фильмах об Остине Пауэрсе.

Также он снялся в фильмах "Люди в черном", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Гарри Поттер и Философский камень", "Секс-гуру" и других.

Рост актера составлял 80 см - он был самым маленьким человеком, который появлялся на большом экране.