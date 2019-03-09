Умер знаменитый актер Владимир Этуш
Источник: Корреспондент.net
Знаменитый советский актер Владимир Этуш скончался в субботу, 9 марта, на 97-м году жизни. Об этом сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Источник издания из окружения артиста уточнил, что около месяца назад Этуш "пережил обширный инфаркт, после чего болезнь усугубилась". "Вчера вечером ему вызвали скорую и без сознания артиста увезли в одну из столичных больниц", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, расходы на погребение возьмут на себя государство и театр. "Этуш до последнего момента играл на сцене и после смерти Зельдина сказал, что остался самым старшим", - рассказали в окружении артиста.
Поклонники смогут проститься с ним в стенах Театра им. Вахтангова. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в семейном склепе.
Дата и время прощания и похорон уточняются.
Этуш стал знаменитым своими ролями в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница", а также многими другими.