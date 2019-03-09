Умер знаменитый актер Владимир Этуш

"Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу", - сказал Крок.

Источник издания из окружения артиста уточнил, что около месяца назад Этуш "пережил обширный инфаркт, после чего болезнь усугубилась". "Вчера вечером ему вызвали скорую и без сознания артиста увезли в одну из столичных больниц", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, расходы на погребение возьмут на себя государство и театр. "Этуш до последнего момента играл на сцене и после смерти Зельдина сказал, что остался самым старшим", - рассказали в окружении артиста.

Поклонники смогут проститься с ним в стенах Театра им. Вахтангова. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в семейном склепе.

Дата и время прощания и похорон уточняются.

Этуш стал знаменитым своими ролями в фильмах "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница", а также многими другими.