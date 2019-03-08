08.03.2019
Умерла 19-летняя бывшая Юная мисс Вселенная
Источник: Корреспондент.net
Лотте ван дер Зее, которая в 2017 году стала обладательницей титула Юная мисс Вселенная, умерла от сердечного приступа в возрасте 19 лет, за день до своего 20-летия.
Отмечается, что девушке стало плохо во время отпуска, который она проводила в Австрии с семьей. После остановки сердца модель впала в кому. Девушка скончалась в больнице в Мюнхене.
По словам родителей Лотте, за день до трагедии она была с друзьями. Утром девушку обнаружили без сознания в постели.
На данный момент проводятся экспертизы, чтобы определить, что вызвало сердечный приступ Лотте.
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