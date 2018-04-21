Умерла легендарная Нина Дорошина, сыгравшая главную роль в фильме "Любовь и голуби"

Источник: Українські новини

В Москве в возрасте 83 лет умерла актриса Нина Дорошина, известная по роли Надежды в фильме "Любовь и голуби".

Сообщается, что в последнее время Нина Дорошина часто жаловалась на сердце. Месяц назад она обращалась к врачам с жалобами на боли в области грудной клетки. Накануне ей снова пришлось вызывать скорую, однако от госпитализации актриса отказалась.

Прощание с советской актрисой Ниной Дорошиной, предположительно, пройдет в Московском театре "Современник" во вторник, 24 апреля, сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу театра.

Место похорон пока неизвестно.

Нина Дорошина – народная артистка России, снималась в популярных фильмах "По семейным обстоятельствам" и "Первый троллейбус".