21.04.2018
Умерла легендарная Нина Дорошина, сыгравшая главную роль в фильме "Любовь и голуби"
Источник: Українські новини
В Москве в возрасте 83 лет умерла актриса Нина Дорошина, известная по роли Надежды в фильме "Любовь и голуби".
Сообщается, что в последнее время Нина Дорошина часто жаловалась на сердце. Месяц назад она обращалась к врачам с жалобами на боли в области грудной клетки. Накануне ей снова пришлось вызывать скорую, однако от госпитализации актриса отказалась.
Прощание с советской актрисой Ниной Дорошиной, предположительно, пройдет в Московском театре "Современник" во вторник, 24 апреля, сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу театра.
Место похорон пока неизвестно.
Нина Дорошина – народная артистка России, снималась в популярных фильмах "По семейным обстоятельствам" и "Первый троллейбус".
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