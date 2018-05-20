Умерла ветеран крымскотатарского нацдвижения

Источник: Корреспондент.net

В городе Белогорске в аннексированном Россией Крыму в возрасте 90 лет скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Нурие апте Биязова. Об этом сообщил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров Крым.Реалиям.

Правозащитник отметил, что Биязова была одной из активисток крымскотатарского национального движения, когда крымские татары только вернулись на родину.

"В ее доме в Белогорске мы часто собирались, она печатала наши материалы, писала статьи. Делала большое дело для национального движения", – сообщил он.

Биязова родилась 21 февраля 1928 года в Бахчисарае. 18 мая 1944 года была депортирована в Узбекистан, где похоронила родителей и двух сестер. В 1989 году вернулась в Крым.

Весной 2018 года Биязова издала автобиографическую книгу "Отражение" о депортации крымскотатарского народа.