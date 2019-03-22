УПЦ будет судиться с Минкультуры из-за принудительного переименования

Источник: Українські новини

Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) просит суд признать противоправным решение Министерства культуры, которое обязало ее указывать в названии свою принадлежность к Русской православной церкви.

Об этом говорится в сообщении Окружного административного суда Киева, передают Українськi Новини.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Киевской Метрополии Украинской Православной Церкви к Министерству культуры Украины об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), подпадающих под действие норм ч.7 и ч.8 ст. 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях", - сказано в нем.

Истец просит признать противоправными действия министерства по размещению на его официальном сайте и в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр" перечня религиозных организаций, которые подпадают под нормы ч.7 и ч.8 ст.12 закона "О свободе совести и религиозных организациях" и которым необходимо внести изменения в свой устав и подать их на регистрацию в установленном порядке.

Сейчас решается вопрос об открытии административного производства по делу.