УПЦ КП утвердила формы титула патриарха Филарета

Источник: Корреспондент.net

Синод УПЦ КП утвердил полную и сокращенную форму титула своего предстоятеля.

Решение было принято на заседании Синода под председательством Патриарха Филарета.

"В связи с изменениями, которые происходят в Украинской православной церкви, принимая во внимание историческую традицию, практику поместных православных церквей и другие существенные обстоятельства, ввести для предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата полное и сокращенные формы титула", - сказано в решении Синода.

Так, полный титул имеет следующую форму: Святейший и Блаженнейший (имя), Архиепископ и Митрополит Киева - матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит. Сокращенный титул звучит как Святейший (имя), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины.