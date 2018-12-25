УПЦ намерена обратиться в суд из-за закона о переименовании, так как он "нарушает право на свободу вероисповедания"

Источник: Українські новини

Украинская православная церковь Московского патриархата намерена подать иск в Конституционный суд Украины из-за закона №5309 о переименовании церкви, который обязывает ее указывать в названии принадлежность к Российскому патриархату.

Об этом заявил председатель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов, сообщает информационно-просветительский отдел церкви.

"Так как имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд", - заявил Бахов.

Также протоиерей напомнил, что УПЦ МП направила обращение к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой применить вето по закону, однако он не воспользовался таким правом.

Кроме того, Бахов считает закон дискриминационным и нарушающим права человека.

"Этот закон нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих граждан Украины, которые принадлежат к Украинской Православной Церкви. Кроме этого, он не соответствует Конституции Украины и нарушает международные обязательства, которые на себя взяла наше государство, отраженные в таких основополагающих документах, как Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, Конвенция о защите прав человека и основных свобод", - заявил председатель юридического отдела.

Также Бахов сакцентировал, что любые попытки со стороны государства заставить Церковь изменить свое название являются незаконными, даже если это делается путем принятия соответствующих законов и расцениваются с точки зрения международного права как вмешательство во внутренние дела религиозной группы.

"Поэтому принуждение Украинской Православной Церкви к изменению своего наименования является ничем иным, как вмешательством в ее деятельность. Кроме того, решение об изменении названия Украинской Православной Церкви принимается ее руководящим органом - Собором УПЦ, а не Верховной Радой Украины. Поэтому, даже если этот закон вступит в силу, это не будет означать, что Украинская Православная Церковь и ее учреждения автоматически лишаются своих названий", - подытожил Бахов.