Уполномоченная по правам человека ФРГ призывает защитить "Мемориал"
Источник: DW
Уполномоченная по правам человека в правительстве ФРГ Бербель Кофлер (Bärbel Kofler) выразила озабоченность в связи с предположительным поджогом офиса правозащитного центра "Мемориал" в Ингушетии. "Я призываю власти незамедлительно провести расследование и защитить "Мемориал", как и все другие правозащитные организации в России от подобных нападений", - заявила Кофлер в четверг, 18 января.
Пожар в офисе правозащитного центра "Мемориал" в Назрани произошел в ночь на 17 января. В организации уверены, что это был поджог и связывают произошедшее с преследованием правозащитников в Чечне.
Оюб Титиев был задержан 9 января и арестован по обвинению в хранении наркотиков. В "Мемориале" опасаются фабрикации уголовного дела против правозащитника. Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов попросил Следственный комитет провести проверку возможного подброса Титиеву наркотиков, но СКР не нашел оснований для этого. 17 января глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Титиева наркоманом, заявив, что у правозащитников "нет рода, нации нет, религии нет", сообщает портал "Кавказ.Реалии".