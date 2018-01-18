Уполномоченная по правам человека ФРГ призывает защитить "Мемориал"

Кроме того, она озабочена ухудшившимся состоянием здоровья руководителя чеченского "Мемориала" Оюба Титиева, заключенным под стражу на минувшей неделе. "Власти обязаны и в заключении обеспечить господину Титиеву доступ к врачам и медикаментам. Поскольку имеются сильные сомнения в обвинениях против господина Титиева, я бы только приветствовала его немедленное освобождение", - подчеркнула немецкий омбудсмен.

Пожар в офисе правозащитного центра "Мемориал" в Назрани произошел в ночь на 17 января. В организации уверены, что это был поджог и связывают произошедшее с преследованием правозащитников в Чечне.

Оюб Титиев был задержан 9 января и арестован по обвинению в хранении наркотиков. В "Мемориале" опасаются фабрикации уголовного дела против правозащитника. Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов попросил Следственный комитет провести проверку возможного подброса Титиеву наркотиков, но СКР не нашел оснований для этого. 17 января глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Титиева наркоманом, заявив, что у правозащитников "нет рода, нации нет, религии нет", сообщает портал "Кавказ.Реалии".