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12.08.2017

Ураган в Польше валил деревья, есть жертвы

Источник: КорреспонденТ.net

В Польше от урагана погибли пять человек. Об этом  сообщает гданьский центр реагирования на чрезвычайные ситуации.

"В населенном пункте Запора 48-летний мужчина был смертельно придавлен деревом", — говорится в сообщении.

Официальный представитель пожарной службы страны Павел Фронтчак сообщил, что грозы начались с южной стороны Польши и охватили Нижнесилезское, Великопольское, Куявско-Поморское и Поморское воеводства. Он отметил, что спасателям по состоянию на утро пришлось оказывать помощь около шести тысяч раз.

По словам Фронтчака, два человека погибли городе Сушек, где был организован лагерь для харцеров. Два подростка там были насмерть придавлены деревьями, есть раненые.

Подъезд к месту трагедии затруднен. Начальник пожарной охраны направил туда три группы поисково-спасательные из Гданьска, Лодзи и Варшавы, а также слушателей школ пожарных из Варшавы в Быдгощ.

Ранее в Конажынах Поморского воеводства дерево упало на здание, убив женщину, а в Малых Сворнегацах в палаточном городке деревом убило мужчину.

Всего, по данным пожарных, ранены 28 человек. Без электричества остаются около 500 тысяч человек по всей стране, 230 тысяч из них в Куявском и Поморском воеводствах.

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