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27.08.2017

Ураган в США: без вести пропали 30 человек

Источник: КорреспонденТ.net

В результате урагана Харви в американском штате Техас пропавшими без вести считаются 30 человек. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на местные власти.

При этом отмечается, что еще около 30 человек получили травмы в следствии природных катаклизм.

Должностные лица призывают людей держаться подальше от дорог.

Два муниципалитета округа Аранзас, Рокпорт, с населением в 10 000 человек и близлежащий порт Аранзас, взяли на себя основную тяжесть бури, когда она врезалась в побережье в конце пятницы.

Соседний Порт Аранзас с населением 4 тыс. человек был особенно уязвим на узкой полосе острова Мустанг, отмечает издание.

Согласно данным Национальной метеорологической службы, самый сильный порыв во время урагана Харви был зафиксирован на уровне 132 мили в час.

 

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