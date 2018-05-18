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18.05.2018

Уровень жизни 2013-го сможет вернуться не ранее, чем через 5 лет: на чем экономят украинцы

Источник: Українські новини

Каждый четвертый украинец экономит на продуктах — об этом говорят данные Госслужбы статистики, которая исследовала материальное состояние народа.

И хотя в целом показатели сейчас уже лучше, чем два года назад, к цифрам 2013 года украинцы смогут вернуться не ранее чем через 5 лет.

Для этого исследования, которое проводится раз в два года, Госстат опросил 13 тысяч семей в течение 2017 года (во всех регионах, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса). Почти 95% опрошенных назвали признаками бедности отсутствие таких возможностей: не отказывать себе в самых необходимых недорогих продуктах питания; хотя бы через день потреблять блюда из мяса и рыбы; обновить зимнюю верхнюю одежду и обувь для взрослых раз в 5 лет и приобрести ее при необходимости для детей; купить телевизор, холодильник, стиральную машину, телефон.

Еще — народу не хватает жилья с ремонтом, водопровода, ванной или душа. Подавляющее количество опрошенных мечтают увеличить жилплощадь, своевременно оплачивать счета за жилье и услуги, обогревать жилье в течение отопсезона; оплачивать услуги врача (кроме стоматолога) и иметь средства на жизненно необходимую хирургическую операцию или лечение.

Больше всего люди жаловались на недостаток денег на текущие расходы — таких респондентов оказалось 60% (в 2015-м — 64%), на невозможность что-то отложить для семейного отдыха — 52% (было 55%), на нехватку средств для серьезного лечения — 30—27% (32—27%), на отсутствие авто — 29% (29%), на отсутствие в их населенном пункте учреждений, оказывающих бытовые услуги, — 20% (22%) и экстренную медпомощь — 15% (15%), на отсутствие компьютера — 14% (15%). О том, что приходится экономить на питании, сообщили 25% (в 2015 году — 28%) опрошенных. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Винницкой областях таких больше всего — 31—34%, а на Киевщине, Ровенщине и Полтавщине меньше всего — 7—12%.

На отсутствие нормального жилья жалуется каждый десятый, при этом у 5% семей на человека приходится менее 5 кв. м жилплощади. Но даже там, где "квадратов" хватает, в среднем 21% населения не имеют в доме "удобств" (было 22%), 17% — ванной (19%), 15% — водопровода (17%). Больше всего таких на Закарпатье — 39%, меньше всего на Киевщине — 11%.

Экономисты согласны, что за последние два года жизнь людей немного улучшилась, но она пока не дотягивает до уровня 2013 года.

"Кризис, вызванный войной, преодолен, но жить, как в 2013-м, средний украинец сможет лишь после 2023 года, — прогнозирует президент Украналитцентра Александр Охрименко. — Меньше станет тех, кому не хватает на текущие расходы, а вот по остальным статьям — прежде всего лечение, отдых, дорогие покупки, — улучшения ждать не приходится, ибо медуслуги, личный транспорт и отдых дорожают быстрее, чем растут зарплаты".

Годовой доход среднего жителя Украины составил в прошлом году 43 592 грн, или 3633 грн в месяц, подсчитали в Госстате. Это на 6% (218 грн/мес.) больше, чем в 2016-м. Самые высокие годовые доходы в Киеве — в среднем 111,7 тыс. грн на каждого жителя столицы, самые низкие — в Луганской области, всего 14 тыс. в год на человека. Луганщина — единственный регион, где люди стали жить беднее, чем в 2016 году (доходы упали на 0,9%). В то же время, доходы средней семьи состоят из зарплаты на 46%, прибыли от ведения бизнеса — на 18%, пенсий и соцпомощи от государства — на 36%. При этом почти половина госвыплат — это соцпомощь малоимущим.

Что касается расходов, то они превышают доходы — как в среднем по стране, так и в большинстве областей. Так, всеукраинские расходы составили за прошлый год почти 2,545 трлн грн, а доходы — почти 2,476 трлн грн, что на 69 млрд больше заработанного. Охрименко объясняет превышение расходов над доходами теневой экономикой и валютными поступлениями от заробитчан, которые не фиксирует официальная статистика.

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