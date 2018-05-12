USAID даст $125 млн на развитие экономики Донбасса

Источник: Корреспондент.net

Американское агентство по международному развитию (USAID) выделит 125 млн долларов на развитие экономики Донбасса. Об этом говорится в сообщении агентства в социальной сети Facebook.

Отмечается, что средства предназначены для Донбасса и "тех окружающих территорий, которые почувствовали на себе влияние российской агрессии".

Дополнительная техническая помощь будет направлена на дальнейшую стабилизацию и сплочение украинских общин на Донбассе, повышение устойчивости местной экономики и ускорение ее развития.

Официально о предоставлении материальной помощи будет объявлено 15 мая во время пресс-конференции, в которой также примут участие посол США в Украине Мари Йованович и спецпредставитель США Курт Волкер.