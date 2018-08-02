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02.08.2018

Усик прочитал собственное стихотворение об Украине

Источник: Корреспондент.net

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик прочитал собственное стихотворение на украинском языке, посвященное Украине. Об этом сообщает Спорт.ua.

"Я написал это стихотворение 2 января этого года, в 1 час 27 минут, незадолго до боя с Бриедисом", - отметил Усик.

Україна, моя Україна.

Моя сильна, моя Батьківщина.

Ти для мене, як матір для сина –

Сама рідна й на віки одна.

Ти козацького роду країна,

Богом ти на небі любима,

Батьківщина ти сильна моя,

Тіло ми за тебе положим,

А душею ми з Богом завжди.

Ми за тебе рідненьку попросим

Всіх святих тебе зберегти,

І безкрайні поля без обмежень,

І вродливі ліса та поля,

Й карпатські гори високі,

І смереки стрункі, як струна.

Все в нас є: для життя та для свята,

В нас країна єдина на всіх.

Так помолимось браття ми Богу,

Щоб зберіг нас у єдності всіх.


 

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