Успішна практика: Маріупольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Источник: Маріупольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Адвокат допомогла мешканці Маріуполя належним чином оформити право на власність нерухомого майна

Майновий поділ подружжя, здебільшого пов'язаний з неприємними емоціями, спогадами, забирає чимало сил. Добре, якщо подружжя поділили спільно нажите майно за взаємною згодою і не мають претензій один до одного. Однак, часто досягти такої угоди не вдається, у зв'язку з чим виникає необхідність за допомогою адвоката і юриста доводити свої права на майно, придбане в період шлюбу у судовому порядку

До Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги надійшло звернення від громадянки міста з проханням допомогти визнати за нею право власності на 1/2 частку квартири, що є спільною власністю з колишнім чоловіком. Громадянка є суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу відповідно до ч.1 ст.14 ЗУ "Про безоплатну правову допомогу", оскільки перебуває під юрисдикцією України та середньомісячний сукупний дохід її сім’ї нижчий суми прожиткового мінімуму. Для вирішення даного питання Маріупольським місцевим центром, була призначена адвокат, Гайтан Катерина Олександрівна, яка діє за дорученням №0502-018257404 від 20.01.2017р. Адвокат, послуги якого сплачує держава, дослідила матеріали справи, надані клієнтом та склала позовну заяву до Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя про визнання права власності позивачки на 1/2 частку квартири, що є предметом спору. Суд, вислухавши пояснення сторін та дослідивши надані представником письмові матеріали справи, прийняв рішення, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав: відповідно до п. 6 Постанови пленуму ВСУ «Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи» після повної сплати подружжям у період їх сумісного проживання пайового внеску в житлово-будівельний кооператив квартира є їх спільним майном і підлягає поділу на загальних підставах. Крім того, згідно ст. 60 Сімейного кодексу України, ст. 384 ЦК України, ст. 1 5, 16 Закону України “Про власність”, який був чинним на момент виникнення та здійснення зазначених правовідносин, суд вважає, що право власності позивачки є порушенним. Таким чином, керуючись ст. ст. 8, 213-215 Цивільного процесуального кодексу України, Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя задовольнив позовні вимоги громодянки в повному обсязі та визнав за нею право на власність 1/2 частини квартири. Судові витрати були покладені на відповідача.

Для отримання безоплатної правової допомоги у Донецькій області звертайтеся за адресою: м. Маріуполь, вул. Зелiнського, 27а, телефон: (099) 768-25-67, еmail: office.donetsk@legalaid.dn.ua Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 (працює цілодобово, безкоштовно в межах України)

Адвокат допомогла клієнтці Маріупольського місцевого центру отримати кошти, стягнуті за рішенням суду на користь її батька, який помер не дочекавшись виплат

Постанова суду про зобов’язання УСЗН Приморського району Маріупольської міської ради нарахувати та виплатити на користь чоловіка недоплачену суму щорічної одноразової допомоги, як інваліду війни другої групи набрала законної сили за час життя позивача, але у теперішній час не виконана не з його вини, у зв'язку з чим донька чоловіка звернулась за допомогою адвоката, щоб отримати щорічну одноразову допомогу замість свого померлого батька.

До Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулась жінка, яка хотіла отримати щорічну одноразову допомогу замість свого померлого батька. Про діяльність Центру жінка дізналась за рекомендацією органу місцевого самоврядування. Виявивши, що громадянка є суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу як малозабезпечена особа, для представництва інтересів жінки Центром була призначена адвокат за рахунок держави Гайтан Катерина Олександрівна, яка діє на підставі доручення №0502-0310844-02 від 23.03.2017 р. Адвокат, склала адміністративний позов до Приморського районного суду м. Маріуполя про заміну сторони у виконавчому провадженні. У позові зазначено, що постановою Приморського районного суду м. Маріуполя від 28.11.2011 р. зобов'язано УСЗН Приморського району Маріупольської міської ради (далі – відповідач) нарахувати та виплатити на користь її батька недоплачену суму щорічної одноразової допомоги, як інваліду війни другої групи, з урахуванням фактично сплачених сум.

Батько позивачки помер 09.04.2016 р., а його донька є єдиною спадкоємицею. Також представник зазначила, що за своє життя чоловік не отримав грошові кошти, стягнуті за рішенням суду, у зв'язку з чим заявниця просила замінити сторону виконавчого провадження. Розглянувши матеріали справи, Приморський районний суд м.Маріуполя Донецької області дійшов висновку, що вказані позивачкою факти є правдивими. Крім того, згідно ч.1 ст. 264 КАС України у разі вибуття однієї сторони виконавчого провадження за поданням державного виконавця або за заявою заінтересованої особи суд може замінити сторону виконавчого провадження її правонаступником. Приймаючи до уваги, що постанова суду набрала законної сили за час життя позивача та у теперішній час не виконана не з його вини, суд прийняв рішення про задоволення заяви у повному обсязі.

Для отримання безоплатної правової допомоги у Донецькій області звертайтеся за адресою: м. Маріуполь, вул. Зелiнського, 27а, телефон: (099) 768-25-67, еmail: office.donetsk@legalaid.dn.ua Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 (працює цілодобово, безкоштовно в межах України)