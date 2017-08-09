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09.08.2017

Установлена причина гибели бойцов под Марьинкой

Источник: КорреспонденТ.net

В Генпрокуратуре заявляют, что военная прокуратура Донецкого гарнизона расследует гибель двух военнослужащих.

"Установлено, что 8 августа 2017 года около 4:25 на боевой позиции вблизи г. Марьинка Донецкой области, вследствие нарушения военнослужащими одной из воинских частей правил обращения с оружием при осуществлении ответного огня произошел разрыв мины в канале ствола 120-мм миномета 2С12 "Сани", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате происшествия погибли двое военнослужащих, еще пятеро получили ранения.

Уточняется, что инцидент расследуется по ч. 3 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких лиц и нанесшее телесные повреждения нескольким лицам).

В уголовном деле проведен ряд неотложных следственных (розыскных) действий. В частности, было осмотрено место происшествия, на котором изъят 120 мм миномет 2С12 "Сани".

Кроме того, назначена комплексная баллистическая, взрыво-техническая и экспертиза безопасности жизнедеятельности.

Также устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы инцидента.

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