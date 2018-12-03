Установленый мотив, все заказчики и организаторы убийства Гандзюк, - генпрокурор
Источник: Українські новини
Генеральная прокуратура заявляет, что заказчики и организаторы убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк установлены следствием, основная причина преступления - конфликт с местной властью.
Генпрокурор обещает в ближайшее время вручение подозрений фигурантам дела.
"В ближайшее время мы объявим еще ряд подозрений, которые окончательно покажут круг лиц, причастных к заказу, организации и совершения преступления", - сказал Луценко.
Генпрокурор заявил, что следствие склоняется к версии, что на Гандзюк могли совершить нападение из-за ее борьбы против коррупционеров из числа местной власти.
"Мы нашли основную версию (убийства) и видим мотив - это активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местной власти. Все, кто заказал это убийство и кто его организовывал, нами установлены", - заявил он.
Генпрокурор отметил, что Гандзюк стала жертвой преступления за свой "антикоррупционный запал".
"Я убедился в высоте ее антикоррупционного запала (когда посещал ее в больнице - ред.). И именно поэтому она стала жертвой", - сказал генпрокурор.