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03.12.2018

Установленый мотив, все заказчики и организаторы убийства Гандзюк, - генпрокурор

Источник: Українські новини

Генеральная прокуратура заявляет, что заказчики и организаторы убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк установлены следствием, основная причина преступления - конфликт с местной властью.

Генпрокурор обещает в ближайшее время вручение подозрений фигурантам дела.

"В ближайшее время мы объявим еще ряд подозрений, которые окончательно покажут круг лиц, причастных к заказу, организации и совершения преступления", - сказал Луценко.

Генпрокурор заявил, что следствие склоняется к версии, что на Гандзюк могли совершить нападение из-за ее борьбы против коррупционеров из числа местной власти.

"Мы нашли основную версию (убийства) и видим мотив - это активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местной власти. Все, кто заказал это убийство и кто его организовывал, нами установлены", - заявил он.

Генпрокурор отметил, что Гандзюк стала жертвой преступления за свой "антикоррупционный запал".

"Я убедился в высоте ее антикоррупционного запала (когда посещал ее в больнице - ред.). И именно поэтому она стала жертвой", - сказал генпрокурор.

 

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