Утерянная картина известного английского пейзажиста нашлась под лестницей обычного дома

Источник: Українські новини

Картину известного английского художника Джона Констебля, которая считалась утерянной, нашли в доме коллекционера картин под лестницей.

Масляный эскиз моста Ватерлоо, который эксперты считают оригинальным произведением Джона Констебля, был "вновь открыт" искусствоведом аукционного дома Sotheby's, который заметил его во время посещения дома коллекционера в Лондоне.

"Это очень хорошая картина Констебля", - сказал он, когда уходил и случайно заметил картину, стоящую под лестницей.

Хозяин искренне удивился, ведь он считал эту картину просто хорошей репликой.

Картина, как известно, была в коллекции произведений, принадлежавших Камилле Гроуту, которая основала самую значительную коллекцию британского искусства в 19 веке во Франции и передала ее своим потомкам.

Нынешний владелец пригласил представителя Sotheby's посетить дом, чтобы посмотреть другие картины, не подозревая о будущем открытии.

Искусствовед попросил забрать картину в офис, чтобы тщательно изучить. После нескольких месяцев экспертиз, специалисты подтвердили подлинность картины.

Картина поступит на аукцион 6 декабря. Ожидается, что стартовая сумма начнется с 1,5 миллионов фунтов.