Утверждены квоты на вылов рыбы везде, кроме Азовского моря

Источник: Корреспондент.net

Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило квоты на добычу водных биоресурсов общегосударственного значения в рыбохозяйственных водных объектах, кроме Азовского моря с заливами.

Соответствующий приказ от 17 января опубликован на сайте Верховной Рады.

Квоты утверждены согласно лимитам и прогнозам допустимого специального использования водных биоресурсов, принятых министерством ранее.

В частности, определены объемы вылова рыбы в Днепре и Десне в пределах Черниговской области, в Оскольском водохранилище (Харьковская область), Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском, Днепровском, Каховском и Кучурганском водохранилищах, в низовьях Дуная, Днестра с озерами и Днестровском лимане, в низовьях Днепра и Южного Буга, Днепровско-Бугском и Бугском лиманах, в Будацком, Березанском и Куяльницком лиманах, во внутренних соленых водоемах Херсонской области и в Черном море с заливами, лиманами, протоками.

При этом до 2019 года квоты на вылов в указанных водных объектах утверждались одновременно с квотами на вылов рыбы в Азовском море.

Как сообщали Українськi Новини, ранее бывший временно исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк заявил, что финальный протокол заседания украино-российской комиссии по рыболовству в Азовском море, устанавливающий квоты на вылов рыбы в 2019 году, не был подписан, что грозит срыву промышленного рыболовства в этом регионе.

Без данного протокола по квотам Украина не может осуществлять промышленный вылов рыбы в Азовском море, так как это будет расцениваться как браконьерство.

Такие заседания происходили после начала вооруженного конфликта с Россией ежегодно.

В свою очередь Госрыбагентство сообщило, что в период с 26 ноября по 14 декабря вылов водных биоресурсов в Азовском море составил 1 254 тонны.

В этом регионе задействовано около 7 тыс. рыбаков и работников перерабатывающих предприятий, на данный момент промысел осуществляет 91 объект хозяйствования, получивший разрешения на вылов с привлечением более 800 судов и лодок.

Договор между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и Комитетом Российской Федерации по рыболовству по вопросам рыболовства в Азовском море действует с 14 сентября 1993 года.