Найти

20.02.2019

Утверждены квоты на вылов рыбы везде, кроме Азовского моря

Источник: Корреспондент.net

Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило квоты на добычу водных биоресурсов общегосударственного значения в рыбохозяйственных водных объектах, кроме Азовского моря с заливами.

Соответствующий приказ от 17 января опубликован на сайте Верховной Рады.

Квоты утверждены согласно лимитам и прогнозам допустимого специального использования водных биоресурсов, принятых министерством ранее.

В частности, определены объемы вылова рыбы в Днепре и Десне в пределах Черниговской области, в Оскольском водохранилище (Харьковская область), Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском, Днепровском, Каховском и Кучурганском водохранилищах, в низовьях Дуная, Днестра с озерами и Днестровском лимане, в низовьях Днепра и Южного Буга, Днепровско-Бугском и Бугском лиманах, в Будацком, Березанском и Куяльницком лиманах, во внутренних соленых водоемах Херсонской области и в Черном море с заливами, лиманами, протоками.

При этом до 2019 года квоты на вылов в указанных водных объектах утверждались одновременно с квотами на вылов рыбы в Азовском море.

Как сообщали Українськi Новини, ранее бывший временно исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк заявил, что финальный протокол заседания украино-российской комиссии по рыболовству в Азовском море, устанавливающий квоты на вылов рыбы в 2019 году, не был подписан, что грозит срыву промышленного рыболовства в этом регионе.

Без данного протокола по квотам Украина не может осуществлять промышленный вылов рыбы в Азовском море, так как это будет расцениваться как браконьерство.

Такие заседания происходили после начала вооруженного конфликта с Россией ежегодно.

В свою очередь Госрыбагентство сообщило, что в период с 26 ноября по 14 декабря вылов водных биоресурсов в Азовском море составил 1 254 тонны.

В этом регионе задействовано около 7 тыс. рыбаков и работников перерабатывающих предприятий, на данный момент промысел осуществляет 91 объект хозяйствования, получивший разрешения на вылов с привлечением более 800 судов и лодок.

Договор между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и Комитетом Российской Федерации по рыболовству по вопросам рыболовства в Азовском море действует с 14 сентября 1993 года.

Новости раздела
Украина
20.02.2019
Зеленский лидирует на выборах Президента согласно опросу Центра Разумкова
Большинство украинцев готовы голосовать за Зеленского
Украина
20.02.2019
Штурмовые катера Кентавр вышли в Черное море
Морские пехотинцы спустили на воду десантно-штурмовые катера Кентавры. Военные учения прошли в Одессе.
Украина
20.02.2019
Порошенко выступает на Генассамблее ООН: онлайн
На заседании организации впервые в истории состоятся пленарные дебаты по новому пункту повестки дня - ситуации на оккупированных территориях Украины.
Украина
20.02.2019
В Украине уменьшилось число получателей субсидий
В Госстате отметили, что средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство также уменьшился.
Украина
20.02.2019
За год жителей Украины стало меньше на 233 тысячи
Численность наличного населения в Украине на 1 января 2019 года составляла 42 153,2 тысяч человек.
Украина
19.02.2019
Названы имена лауреатов Шевченковской премии в пяти номинациях
Названы победители во всех пяти номинациях.
Украина
19.02.2019
В Украине продали арестованные акции Газпрома
На продажу были принудительно выставленны акции Газтранзита, которые реализовали за 41 миллион гривен.
Украина
19.02.2019
Крушение MH17: офицер ГРУ объявлен в розыск
Россиянина Олега Иванникова считают причастным к перебросе в Украину Бука, из которого был сбит пассажирский самолет.
Украина
19.02.2019
ДТП в Харькове: второй обвиняемый признал вину
Во время последнего слова в суде Геннадий Дронов попросил прощения у пострадавших.
Украина
19.02.2019
Пенсионерам из "ЛДНР" выплатили 80 млрд - Марчук
Около 80 миллиардов гривен получили пенсионеры из неподконтрольных территорий за четыре года, утверждает переговорщик.
Украина
19.02.2019
Москалькова: Этапирование Балуха займет до месяца
Куда именно направляют заключенного - неизвестно: до момента прибытия заключенного конечное место отбывания наказания не сообщается ни его родственникам, ни и адвокату.
Украина
19.02.2019
Выборы-2019. Как проверить себя в списках
Пошаговая инструкция, как найти свою фамилию в избирательных списках или зарегистрироваться, чтобы выбрать нового президента Украины.
Украина
19.02.2019
В ВР внесли документ о допуске иностранных войск
Проект закона, внесенный президентом Петром Порошенко, предусматривает разрешение военным нескольких стран участвовать в учениях на территории Украины.
Украина
18.02.2019
СБУ задержала подозреваемых в поджоге храма УПЦ по заданию спецслужб России в Запорожской области
Заказчики и организаторы преступления установлены
Украина
18.02.2019
В Украине за три года количество ВИЧ-положительных увеличилось более чем на 5 тыс. человек
За три года в Украине количество ВИЧ-инфицированных увеличилось более чем на 5 тыс. человек
Украина
18.02.2019
В Украину прибыл президент Евросоюза Дональд Туск
Президенты ЕС и Украины провели переговоры в Мариинском дворце. Визит европейского лидера приурочен пятой годовщине событий на Майдане.
Украина
18.02.2019
В Киеве в озере нашли мину времен Второй мировой
Опасную находку обнаружили во время плановой уборки территории возле водоема в Голосеевском районе Киева.
Украина
18.02.2019
Посол ЕС: Европейский путь Украины неоспорим
Мингарелли высказал разочарование темпами выполнения Киевом Соглашеня об ассоциации с ЕС.
Украина
18.02.2019
На Донбассе задержали митрополита УПЦ МП
После допроса в полицейском участке его отпустили. Правоохранители объяснили, что имеют информацию о его связях с сепаратистами.
Украина
18.02.2019
В Кабмине отчитались о специальной финпомощи ЕС
В течение 2015-2017 годов в Украине действовали программы помощи ЕС на сумму 500 млн евро.
Украина
17.02.2019
В Харькове произошел крупный пожар на складе
С огнем боролись пять отделений спасателей. Горели конструкции здания, а также горючая швейная фурнитура.
Украина
17.02.2019
В Чернобыльской зоне горит лес
Пожар локализован, к тушению привлечены 18 спасателей и три единицы техники.
Украина
16.02.2019
Гройсман объяснил, почему Супрун до сих пор и.о.
Премьер внесет в Раду представление на назначение Супрун на должность министра здравоохранения, когда удостоверится, что коалиция поддержит его.
Украина
16.02.2019
Порошенко и Меркель обсудили санкции за Азов
На встрече лидеров стран также обсудили освобождение задержанных украинцев и предотвращение вмешательства в выборы.
Зеленский лидирует на выборах Президента согласно опросу Центра Разумкова | Порошенко против приватизации военного жилья